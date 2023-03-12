بيت الزكاة

“بيت الزكاة”: ملتقى “فقه الزكاة” يناقش طرق احتسابها ومقاصد الشريعة فيها ودور العمل الخيري بدعمها

12 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

قال بيت الزكاة الكويتي إن ملتقى (فقه الزكاة) المقرر تنظيمه في الفترة ما بين 13 و 15 مارس الجاري سيتناول موضوعات مهمة بشأن طرق احتسابها ومقاصد الشريعة فيها ودور العمل الخيري في دعمها.

وأوضح المدير العام لبيت الزكاة بالإنابة الدكتور ماجد العازمي في تصريح صحفي اليوم الأحد أن الملتقى سيعقد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد العازمي الحرص على تبادل الخبرات بين مؤسسات الزكاة في دول الخليج العربي بغية الارتقاء بعملها ودورها المهم في تحقيق التكافل والأمن الاجتماعي ودفع عجلة الاقتصاد. ويشارك في الملتقى مسؤولون بمؤسسات وصناديق الزكاة في دول الخليج العربية.

المصدر
كونا
الوسوم
12 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص يقومون بسرقة الأدوات وقطع الغيار والمركبات المتوقفة في الساحات الترابية

12 مارس، 2023

الداخلية: ضبط 4 مستهترين قاموا بأعمال رعونة واستهتار وارتكبوا مخالفات جسيمة

12 مارس، 2023

قنصلية الكويت بجدة تدعو المواطنين المعتمرين في رمضان الى الالتزام بالارشادات

12 مارس، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني أشاد فيها سموه بمبادرة فخامته برعاية المباحثات السعودية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق استئناف العلاقات

12 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى