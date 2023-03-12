الداخلية: ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص يقومون بسرقة الأدوات وقطع الغيار والمركبات المتوقفة في الساحات الترابية

الداخلية: ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص يقومون بسرقة الأدوات وقطع الغيار والمركبات المتوقفة في الساحات الترابية

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في ادارة مباحث محافظة حولي من خلال الانتشار الأمني ومتابعة القضايا المجهولة، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من (3) أشخاص يقومون بسرقة الأدوات وقطع الغيار والمركبات المتوقفة في الساحات الترابية.

وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بارتكابهم عدة قضايا سرقة في عدة مناطق واتضح انها 8 قضايا، وتم احالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.