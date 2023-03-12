أمين “مجلس التعاون” يؤكد أهمية تعزيز الازدهار الرقمي بين المجلس ومنظمة التعاون الرقمي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد أهمية تعزيز الازدهار الرقمي بين مجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي بما يساهم في خدمة المصالح المشتركة.

وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء البديوي بالأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وذكرت الأمانة انه تم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في أبريل 2021 واستعراض الملفات والاجتماعات وأوجه التعاون المشتركة بينهما.

من جهتها قدمت اليحيى التهاني للبديوي بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما لمجلس التعاون متمنية له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته.

يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وجه في دورته الحادية والأربعين في يناير 2021 بتعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة واستكمال تنفيذ خطط العمل المشتركة.