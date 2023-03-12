رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الإمارات تسحب طلب استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي وتدعم قطر

12 مارس، 2023
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قال الديوان الأميري في قطر اليوم الأحد إن رئيس دولة الإمارات أعلن سحب ‏ملف ترشح بلاده لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة ‏البنك الدولي لعام 2026، دعما لترشح قطر.‏

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من رئيس ‏دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله سبل تعزيز ‏العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.‏

من جانبه، أعرب الشيخ تميم عن شكره للشيخ محمد بن زايد على دعم بلاده لقطر ‏في ترشحها لاستضافة هذه الاجتماعات، وذلك وفقا لبيان الديوان الأميري.‏

المصدر
وكالات
الوسوم
12 مارس، 2023
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