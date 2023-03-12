الإمارات تسحب طلب استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي وتدعم قطر

قال الديوان الأميري في قطر اليوم الأحد إن رئيس دولة الإمارات أعلن سحب ‏ملف ترشح بلاده لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة ‏البنك الدولي لعام 2026، دعما لترشح قطر.‏

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من رئيس ‏دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله سبل تعزيز ‏العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.‏

من جانبه، أعرب الشيخ تميم عن شكره للشيخ محمد بن زايد على دعم بلاده لقطر ‏في ترشحها لاستضافة هذه الاجتماعات، وذلك وفقا لبيان الديوان الأميري.‏