ضبط 4 مستهترين قاموا بأعمال رعونة واستهتار وارتكبوا مخالفات جسيمة

الداخلية: ضبط 4 مستهترين قاموا بأعمال رعونة واستهتار وارتكبوا مخالفات جسيمة

12 مارس، 2023
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن قطاع الأمن العام يبذل كافة الجهود لفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان وضبط المخالفين والمستهترين وتطبيق القانون بكل شدة وحزم على الجميع، وفي هذا الإطار تمكن رجال إدارة العمليات والدوريات بمديرية أمن محافظة الأحمدي من ضبط عدد (4) مستهترين قاموا بأعمال الرعونة والاستهتار معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر حيث تمكنت الدوريات من تحرير عدد من المخالفات الجسيمة بحق قائدي المركبات وإحالتهم إلى نظارة المرور وحجز المركبات بكراج المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأهابت الإدارة بالأخوة المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة للقانون أو ارتكاب المخالفين بعض الظواهر السلبية التي تمثل خطر على مرتادي الطريق وذلك بالاتصال على هاتف الطوارئ 112، مؤكدة على تكثيف الحملات على كافة الطرق الرئيسية والفرعية للتصدي لأي خروج على القانون.

المصدر
وزارة الداخلية
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12 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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