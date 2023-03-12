دمار بسبب الزلزال في تركيا

زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب ولاية أضنة التركية

12 مارس، 2023
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الأحد أن زلزالا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية (أضنة) جنوبي البلاد.

وذكرت (آفاد) في بيان أن الزلزال وقع في منطقة (صائم بيلي) التابعة لولاية (أضنة) على عمق 7.7 كيلو مترات تحت مستوى سطح البحر ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من الشهر الماضي بلغت قوته 7.7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر
وكالات
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12 مارس، 2023
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