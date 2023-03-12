وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده لصمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد دعم بلاده لصمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في اثناء لقاء الوزير شكري بفدوى البرغوثي زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني بحركة فتح مروان البرغوثي.

وبحسب البيان تطرق شكري في اللقاء الى جهود مصر الحثيثة الرامية لتحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها اعربت البرغوثي عن تقديرها الكبير للجهود المصرية الحثيثة الداعمة للقضية الفلسطينية على شتى الأصعدة والتضامن المصري مع قضية الأسرى الفلسطينيين.