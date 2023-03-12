خالد الطمار يستعرض جهود الكويت لخفض الانبعاثات الكربونية خلال اجتماع لجنة “التنمية المستدامة” ضمن أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

مثل النائب خالد الطمار الشعبة البرلمانية الكويتية في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة في مؤتمر الاتحاد الدولي البرلماني الـ146 في البحرين.

واستعرض الطمار في مداخلة خلال الاجتماع الذي ناقش ” الجهود البرلمانية في تحقيق موازين الكربون السلبية للغابات” المساهمات الكويتية حيال خفض الانبعاثات الكربونية، موضحا أن دولة الكويت قدمت وثيقة على المستوى الوطني في عام 2021 لخفض تلك الانبعاثات للفترة من عام 2020-2035.

وبين أن تلك الخطوة ستؤدي إلى تفادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3.6 جيجا طن في السنة على مدى الفترة الممتدة بين 2020-2050، للمساهمة بنحو 14 بالمئة من المستهدف المطلوب للحفاظ على الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية بحلول العام 2030 .

وأشار الطمار إلى أن الوثيقة الكويتية لخفض الانبعاثات الكربونية تؤكد التزامها التام بقرارات اتفاق باريس حيث خفضت انبعاثاتها بمقدار 7.4 بالمئة من إجمالي انبعاثاتها الكربونية لعام 2035.

وذكر إن الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت تعمل على إعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون بحلول 2050 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية على مستواها الوطني بنسب تتجاوز ما أعلنت عنه في وثيقة مساهماتها الوطنية.

وقال الطمار إن العالم أصبح الآن يواجه ظواهر بيئية حادة لم يعهدها من قبل كارتفاع درجات الحرارة الشديد وزيادة مستويات التصحر العالمية وتقلص مساحة الحزام الأخضر والذي يعد من أهم دعامات الأمن البيئي، مضيفا إن هذا الخطر البيئي فتح ملفات أخرى تواجه المصير نفسه كانعدام الأمن المائي والغذائي.

وأكد أهمية دعم الحلول الرامية إلى تخفيض انبعاثات الكربون، ووقف الإزالة الجائرة لبعض الغابات لأهداف اقتصادية وتجارية جشعة من أجل تكثيف عمليات التعدين وتهيأت البنية التحتية لعمليات استخراج الموارد المعدنية الخام من المناجم الموجودة في غابات بعض البلدان.

وبين الطمار أن الزراعة أصبحت ضحية لموجات الحرارة العالية الناتجة عن الاحتباس الحراري الأمر الذي يهدد استدامة النظم الزراعية ومدى قدرتها على توفير الأمن الغذائي.

يذكر إن الشعبة البرلمانية الكويتية تشارك في المؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين سر الشعبة د. محمد المهّان وأمين الصندوق حمد العبيد والنواب خالد الطمار ود. جنان بوشهري.