سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني أشاد فيها سموه بمبادرة فخامته برعاية المباحثات السعودية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق استئناف العلاقات

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شيجينبينغ – رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما مشيدا سموه رعاه الله بمبادرة فخامته برعاية المباحثات الثنائية السعودية الإيرانية للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء والهام الذي يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي وبالدور والجهود المبذولة التي قامت بها جمهورية الصين الشعبية واستضافتها للمباحثات الثنائية بين كلا البلدين والتي توجت بالتوصل إلى الاتفاق باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وبصورة جسدت حرص الصين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والسعادة ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار وللعلاقات بين البلدين الصديقين كل التطور والنماء.

و بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة تهنئة إلى فخامة الرئيس شيجينبينغ – رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما مشيدا سموه بمبادرة فخامته برعاية المباحثات الثنائية السعودية الايرانية للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء والهام متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ب برقية مماثلة.