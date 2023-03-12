مدينة المطلاع

التواصل الحكومي: أذونات البناء للمواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية بضواحي منطقة المطلاع (N1-N2-N3-N4) ابريل المقبل

12 مارس، 2023
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أعلن مركز التواصل الحكومي عن عزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية اصدار أذونات البناء للمواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية لضواحي منطقة المطلاع (N1-N2-N3-N4) ابتداء من شهر ابريل المقبل وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة من سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقال المركز في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الاحد انه تم عقد اجتماع تنسيقي بين وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي اضافة إلى مسؤولين من بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأوضح أن الاجتماع بحث آلية العمل والخطة التنفيذية للبدء بإصدار أذونات البناء وفق استراتيجية تتضمن جدولا زمنيا يتم خلاله الإنتهاء من إصدار إذن البناء لجميع الطلبات المستوفية في هذه الضواحي.

وأفاد بأن وزارة المالية ستقوم بالتنسيق مع بنك الائتمان الكويتي لإتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف المبالغ المالية المقررة للمستفيدين المستحقين ووضع الآليات والضوابط التي تعزز المركز المالي لبنك الائتمان وتعالج العجز في انشطته التمويلية.

وذكر المركز أن سمو رئيس مجلس الوزراء ثمن جهود الوزراء والأدوار التي تقوم بها وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية بتوفير الحق بالرعاية السكنية وحثهم على اتخاذ خطوات تنفيذية بوتيرة سريعة لتمكين المواطنين من التمتع بحقهم في الرعاية السكنية في ظل ظروف كريمة ورفاه مستحق تحقيقا للغاية من توفير وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين وبما لا يؤثر على المركز المالي لبنك الائتمان واستدامته.

المصدر
كونا
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12 مارس، 2023
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