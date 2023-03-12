صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى سلطان عمان والرئيس العراقي أشاد فيهما سموه بالمساهمة الفعالة لبلديهما في الوصول إلى اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية

12 مارس، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة وإلى فخامة أخيه الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد – رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيهما سموه حفظه الله عن خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما مشيدا سموه رعاه بالمساهمة الفعالة للبلدين الشقيقين للوصول إلى الاتفاق باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يحقق لسلطنة عمان وجمهورية العراق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالتي تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة وإلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد – رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيهما سموه حفظه الله عن خالص تهانيه على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما مشيدا سموه بالمساهمة الفعالة للبلدين الشقيقين للوصول إلى الاتفاق باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية متمنيا لهما دوام الصحة والعافية ولسلطنة عمان وجمهورية العراق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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12 مارس، 2023
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