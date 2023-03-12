جنان بوشهري: مشروع قرار مكافحة جرائم الهجمات الإلكترونية حول العالم مهم ويجب ألا يكون على حساب حرية التعبير

جنان بوشهري: مشروع قرار مكافحة جرائم الهجمات الإلكترونية حول العالم مهم ويجب ألا يكون على حساب حرية التعبير

مثلت النائبة د. جنان بوشهري الشعبة البرلمانية الكويتية في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين في مؤتمر الاتحاد الدولي البرلماني الـ146 في البحرين لمناقشة مشروع قرار بشأن مكافحة الهجمات والجرائم الإلكترونية ومخاطرها الجديدة على الأمن العالمي.

وأكدت بوشهري في مداخلة خلال الاجتماع ضرورة أن يراعي مشروع القرار المواءمة بين الديمقراطية والتقنيات الحديثة معربة عن الشكر لكل الجهود المبذولة في صياغة المشروع والتي أكدت أنه يتعلق بالجوانب التقنية.

وقالت إن هناك خطا رفيعا بين حماية الأفراد من تهديدات الجرائم الإلكترونية وعدم المساس بحقهم في حرية التعبير وإن مواجهة تهديدات الفضاء الإلكتروني وانعكاسها على الأمن الوطني ينبغي ألا يكون على حساب حرية الرأي ولا يؤدي إلى تكميم الأفواه.

وطالبت بوشهري باعتبار التدخلات الإلكترونية في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو غيرهما من الجرائم الماسة بأمن الدولة لا سيما مع ازدياد الحديث عن هجمات تتعرض لها الأنظمة الانتخابية في بعض الدول.

وقالت إن هذه التحديات التي تواجه الديمقراطية حول العالم يجب أن تؤخذ بشكل جدي وضرورة تبني تشريعات دولية لمواجهتها، مشيرة إلى اهتمام الكويت الكبير بهذا الجانب.

يذكر إن الشعبة البرلمانية الكويتية تشارك في المؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين سر الشعبة د. محمد المهّان وأمين الصندوق حمد العبيد والنواب خالد الطمار ود. جنان بوشهري.