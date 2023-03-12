بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 44.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 44.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 9ر44 نقطة ليبلغ مستوى 46ر7238 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر120 مليون سهم عبر 7313 صفقة نقدية بقيمة 7ر33 مليون دينار (نحو 11ر102 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر7 نقطة ليبلغ مستوى 77ر5493 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 9ر44 مليون سهم عبر 2553 صفقة نقدية بقيمة 19ر5 مليون دينار (نحو 7ر15 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر58 نقطة ليبلغ مستوى 32ر8079 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 72ر0 في المئة من خلال تداول 3ر75 مليون سهم عبر 4760 صفقة بقيمة 5ر28 مليون دينار (نحو 3ر86 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 05ر42 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5615 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 74ر0 في المئة من خلال تداول 18ر38 مليون سهم عبر 2115 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 2ر14 مليون دولار).

وكانت شركات (سينما) و(سنام) و(الإماراتية) و(بترولية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(زين) و(أجيليتي) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيان) و(مدار) و(يونيكاب) و(المنار) الأكثر انخفاضا.