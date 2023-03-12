استشهاد 3 ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاحد استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز (صرة) العسكري غرب مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال ان “قوة عسكرية نفذت عملية استباقية بإطلاق النار على مسلحين فلسطينيين تم تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق النار واعتقال اخر نقل الى التحقيق”.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري الى 84 شهيدا بينهم 15 طفلا وسيدة.