وزارة الأوقاف

“الاوقاف”: تجهيز 16 مركزا رمضانيا موزعة على المحافظات لاقامة صلاتي التراويح والقيام

12 مارس، 2023
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الاحد انها جهزت 16 مركزا رمضانيا موزعة على كل المحافظات لاقامة صلاتي التراويح والقيام خلال الشهر المبارك.

وقال مدير إدارة الإعلام في الوزارة الدكتور احمد العتيبي في تصريح صحفي ان (الأوقاف) وضعت خطتها لافتتاح المراكز الرمضانية بواقع مركزين في العاصمة وثلاثة في حولي واثنين في الفروانية وثلاثة في كل من الجهراء ومبارك الكبير والأحمدي.

وأفاد العتيبي بأن الوزارة حرصت على توفير خدمة النقل المباشر من جميع المراكز الرمضانية وفي كل المحافظات على الهواء مباشرة على أن يكون مركز التحكم الرئيسي في مسجد جابر العلي في جنوب السرة.

المصدر
كونا
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12 مارس، 2023
0 44 أقل من دقيقة

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