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اللجنة العُمانية – الكويتية المشتركة تبدأ أعمال الدورة التاسعة في مسقط

12 مارس، 2023
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بدأت اللجنة العُمانية – الكويتية المشتركة أعمال الدورة التاسعة في مسقط بحضور وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وقال الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت لوكالة الأنباء العُمانية أنّ زيارته إلى سلطنة عمان ستتوّج بعددٍ من الاتفاقيات التي ستدفع العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب في مجالات الاقتصاد والتربية والتعليم العالي وتنمية الصادرات الصناعية والبيئة.

وأشار العبدالله إلى أنّ توقيع الاتفاقيات بين البلدين يعد استكمالًا لمسيرة البناء والتعاون بين الجانبين، داعيًا المستثمرين والقطاع الخاص الكويتي للاستثمار في سلطنة عُمان لما تتمتع به من فرص استثمارية متميزة.

من جانبه وصف وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي العلاقات الأخوية العُمانية الكويتية بـ “الوثيقة في كافة المستويات”، مؤكدًا حرص القيادتين الحكيمتين على مواصلة تنميتها في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعلمية.

المصدر
وكالة الأنباء العمانية
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12 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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