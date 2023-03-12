الفلكي السعدون: سبق السرايات تبدأ منتصف مارس حتى منتصف ابريل وتشهد عواصف رملية وامطارا سريعة

قال رئيس الجمعية الفلكية الكويتية الفلكي الكويتي عادل السعدون انه في كل عام تسبق (السرايات) فترة تسمى سبق السرايات وتبدأ من منتصف شهر مارس الى موعد فترة السرايات المعتاد في 15 ابريل.

واضاف السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد أنه في فترة السبق تحدث عواصف رملية وهطول امطار سريعة مبينا أن فترة السرايات تستمر حتى 15 مايو وبعد هذا التاريخ ينتهي موسم الامطار في الكويت إلا في بعض الحالات التي يتأخر فيها نزول الأمطار الى بداية شهر يونيو.

وذكر انه في فترة السرايات تهب رياح شمالية غربية نتيجة (السايكلونات) القادمة من البحر المتوسط وهي بدورها تكون الغيوم الممطرة والتي تكون سريعة بالتكون والنزول.

واوضح ان هطول المطر لا يأخذ وقتا طويلا واحيانا من حوالي ربع ساعة الى نصف ساعة وهو عابر ومحدد في مسار معين ولا يشمل كل الكويت فله مسار ينزل به المطر في اماكن معينة وتتأثر بعض المناطق بهبات الهواء السريعة التي تحمل معها الغبار.

وارجع ذلك الى انه في مسار السراية تتكون منطقة ذات ضغط جوي منخفض وبالتالي تهب الرياح من كل صوب وتتجه اليها من مناطق الضغط الجوي المرتفعه نسبيا وايضا هذه الزوابع الترابية لا تاخذ فترة طويلة ولا تدوم لاكثر من ساعة نتيجة تحركها مع وسط السراية.

وذكر انه في اغلب الاحوال تتكون السرايات بعد وقت العصر والمساء ولهذا سميت سراية لانها تسري بالعصر والمساء ويعود سبب ذلك الى ان الارض بعد تعرضها لحرارة الشمس من الصبح الى وقت العصر تبدأ الرياح الساخنة بالارتفاع في طبقات الجو العليا وتصادف جبهة هوائية باردة قادمة من الشمال الغربي في طبقات الجو العليا مع توفر الرطوبة مما يؤدي الى نزول امطار سريعة واحيانا كثيرة تكون مصحوبة بالبرد (البردي).

وبين ان سبل نزول (البردي) في هذا الوقت هو التيارات الساخنة التي ترتفع من الارض وترفع معها قطرات المطر النازلة الى طبقة اعلى بالجو وتكون حرارتها اقل من الصفر المئوى وتتجمد وتهبط وترتفع مرة اخرى وتتكرر العملية عدة مرات حتى يصبح وزن حبة (البردي) اثقل من الهواء وتبدأ بالسقوط ككرات من الثلج.