مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: حالة مطرية وعدم استقرار نسبي في الطقس عصر اليوم ويستمر حتى بعد ظهر غد

12 مارس، 2023
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بحالة مطرية نتيجة امتداد منخفض سطحي مصحوب بكتلة هوائية دافئة ورطبة بالتزامن مع منخفض متعمق في طبقات الجو العليا يؤدي إلى عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية بدءا من عصر اليوم الأحد وتستمر حتى بعد ظهر يوم غد.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مع أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وشدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة مع توقع بغزارتها على بعض المناطق.

وبين القراوي ان البحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ويصل ارتفاعه إلى أكثر من 6 أقدام.

وتوقع ان تقل فرص الأمطار تدريجيا ابتداء من عصر يوم غد الاثنين مع فرصة لتشكل الضباب مساء غد حتى صباح يوم بعد غد الثلاثاء مما يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية وقد تنعدم في بعض المناطق على أن تعاود فرص الأمطار الرعدية وحالة عدم الاستقرار في الطقس ظهر يوم الأربعاء وتستمر حتى منتصف الليل.

المصدر
كونا
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12 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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