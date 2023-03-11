من مكان الحادث

الشرطة السويسرية تعلن أن أفراد عائلة عُثر على جثثهم محترقة تعرضوا لإطلاق نار قبل الحريق

11 مارس، 2023
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كشفت الشرطة السويسرية السبت أن الأشخاص الخمسة الذين عُثر على جثثهم محترقة في فيلا في غرب سويسرا هذا الأسبوع، كانوا قد تعرّضوا لإطلاق نار قبل اندلاع الحريق في منزلهم، ملمّحة إلى أن الوالد قتل أسرته قبل أن ينتحر.

وقالت الشرطة في كانتون فود “بعد يومين من التحقيقات المكثّفة، إن المشكلة العائلية هي الفرضية التي يفضّلها المدعي العام المسؤول عن التحقيق الجنائي والمحققون”.

الخميس، تلقّت خدمات الطوارئ تنبيهًا بعد انفجار كبير تبعه حريق كبير في منزل منفصل في بلدة إيفيردون-لي-بان في كانتون فود (غرب).

وعُثر تحت الأنقاض على جثث أفراد العائلة الخمسة، هم رجل يبلغ 45 عامًا وامرأة تبلغ 40 عامًا وثلاث فتيات يبلغن خمسة وتسعة و13 عامًا.

وتوصل تشريح الجثث إلى أن جميع الأشخاص أُصيبوا بإطلاق رصاص، ما أدى إلى إصابات قد تسببت في وفاتهم.

وأضافت الشرطة في بيانها “عُثر على سلاح قرب الوالد الذي قد يكون نفّذ جرائم القتل الأربع الأخرى، قبل أن يضع حدًا لحياته”.

وأشارت إلى أن لا دلائل حتى الساعة إلى تورّط أي طرف آخر.

ولفت البيان إلى أن سبب الحريق لم يتحدّد بعد بشكل رسمي.

غير أن الشرطة تحدثت عن العثور على “كميات كبيرة من مادة سريعة الاشتعال قد تكون البنزين” في غرف مختلفة في المنزل.

وأضاف البيان “قد يفسّر ذلك مدى الأضرار التي لحقت بالمبنى”.

المصدر
أ ف ب
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11 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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