امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط

أمين عام الجامعة العربية: الاتفاق بين السعودية وإيران خطوة مفيدة في تحقيق قدر من الإستقرار إقليميا

11 مارس، 2023
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قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت إن الاتفاق بين السعودية وإيران “خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية في العلاقات الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام في تحقيق قدر من الإستقرار إقليميا”.

وأكد أبو الغيط في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء اليوم “أن هذا الاتفاق ينهي حالة الإحتدام بين الدولتين التي استمرت ما يزيد عن سبع سنوات”.

وكان بيان ثلاثي مشترك صادر عن السعودية وإيران والصين أعلن أمس الجمعة توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران والاتفاق على تبادل السفراء وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين.

المصدر
كونا
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11 مارس، 2023
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