الدوري الإسباني: فينيسيوس يقود ريال مدريد لتقليص الفارق موقتاً مع برشلونة

حقق ريال مدريد حامل اللقب المطلوب عندما قلب تأخره أمام ضيفه إسبانيول إلى فوز صريح 3-1، بقيادة مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، قلّص به الفارق موقتاً إلى ست نقاط مع برشلونة المتصدر، السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهذا الفوز الأول للفريق الملكي بعد تعادلين في آخر مباراتين مع أتلتيكو مدريد وريال بيتيس المنافسين على التأهل إلى البطولات الأوروبية، وبينهما خسارة ضد برشلونة 0-1 في ذهاب نصف نهائي الكأس، علماً ان الأخير الباحث عن لقبه الاول في الدوري منذ 2019، يحل ضيفا على أتلتيك بلباو الأحد، قبل الكلاسيكو المنتظر مع ريال الأسبوع المقبل.

وخاض بطل أوروبا 14 مرّة، المباراة بغياب مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاماً)، أفضل لاعب في العالم، بسبب اصابة في كاحله حيث فضل مدربهع الايطالي كارلو أنشيلوتي عدم المجازفة بإشراكه ترقبا للقمة المرتقبة ضد ضيفه ليفربول الإنكليزي الأربعاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (5-2 ذهابا).

وأجرى أنشيلوتي ثلاثة تغييرات على تشكيلته التي تعادلت مع بيتيس، فغاب بنزيمة المصاب وحلّ بدلاً منه الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش. ولعب فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو في المقدمة إلى جانب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، وعاد داني كارفاخال إلى مركز الظهير الأيمن بدلاً من لوكاس فاسكيس، ولعب ناتشو فرنانديس بدلاً من الألماني أنتونيو روديغر في قلب الدفاع.

“تصرف مثالي”

وبشكل مفاجئ، افتتح خوسيلو التسجيل باكراً بتسديدة يسارية رائعة في الزاوية العليا البعيدة للحارس البلجيكي المتفرّج تيبو كورتوا، بعد استلامه عرضية من الجهة اليمنى لروبن سانشيس الذي تفوّق على الفرنسي إدواردو كامافينغا (8).

بمجهود فردي، عادل فينيسيوس جونيور مراوغاً على الجهة اليسرى، قبل أن يخدع الدفاع باجتياح عرضي وتسديدة أرضية مباغته في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس فرناندو باتشيكو (23). رفع اللاعب الموهوب رصيده إلى 19 هدفاً مع ريال هذا الموسم في مختلف المسابقات.

واشاد أنشيلوتي بفينيسيوس الذي بات هداف النادي الملكي في مختلف المسابقات هذا الموسم متقدما على بنزيمة، وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة “تصرفه كان مثاليًا. لم يقل شيئًا ولعب بشكل جيد جدا. يجب أن يستمر على هذا النحو”.

من جهته، قال ناتشو “لقد أحرجونا قليلاً بهدفهم المبكر، لكن المباراة تمنحنا الثقة لمواجهة أسبوع معقد”.

وأضاف “عندما تفتح المساحة، نحن فريق يملك لاعبين سريعين جدًا في الهجوم (للاستفادة منها)”.

وقلب ريال النتيجة بتمريرة ذكية من لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، عكسها عرضية قوية بمساعدة العارضة قلب الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو (39). وسجّل ميليتاو كل أهدافه الستة لريال مدريد في الدوري برأسه، بينها أربعة هذا الموسم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع، زرع البديل ماركو أسنسيو هدفاً ثالثاً لريال مدريد، بتسديدة يسارية جميلة من داخل المنطقة بعد مجهود من ناتشو (90+3).

وكاد فالفيردي يضيف الرابع بعد ثوان، بيد ان تسديدته القوية أبعدها الحارس إلى ركنية.

هدأ ريال من ايقاع المباراة وأوصلها إلى برّ الأمان، قبل تفرغه لمباراة الأربعاء ضد ليفربول الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، متسلحاً بفوزه الكبير على أرض خصمه 5-2 ذهاباً.