وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي يستقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح لدى صوله إلى سلطنة عمان الشقيقة

وزير الخارجية يصل إلى سلطنة عمان لترؤس وفد البلاد في أعمال اللجنة “الكويتية – العمانية” المشتركة في دورتها التاسعة

11 مارس، 2023
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وصل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت إلى عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط حيث كان في استقبال وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي حيث تأتي الزيارة إلى السلطنة لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال اللجنة الكويتية – العمانية المشتركة بدورتها التاسعة التي تنعقد يومي 11 و12 مارس 2023.

وإلى جانب ذلك فإن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى سلطنة عمان الشقيقة تشكل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتباحث بشأن كافة الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

المصدر
كونا
الوسوم
11 مارس، 2023
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