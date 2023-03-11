الخالد يشرف على ضبط كميات من الحشيش والكبتاجون والشبو والهيروين واللاريكا بحوزة 6 أشقاء

استمراراً لحرص ومتابعة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لجهود قطاعات وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مروجيها ومهربيها حماية لشباب الوطن من أخطارها المدمرة.

قام معاليه اليوم الأربعاء الموافق 2023/3/8 بزيارة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يرافقه وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء منصور العوضي، ورئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالإنابة الشيخ مبارك سالم العلي الصباح، ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس للاطلاع على ضبط عدد (120) كيلو حشيش و عدد (36) ألف حبة كبتاجون وكيلو من مادة الشبو وربع كيلو من مادة هيروين المخدرة، و عدد (9) كيلو من بودرة الاريكا، و عدد (15) الف كبسولة حبة لاريكا و عدد (50) ألف كبسولة فارغة بحوزة (6) أشقاء يقومون بتصنيع وترويج بودرة وأقراص اللاريكا والشبو.

وأعرب الشيخ طلال الخالد عن تقديره لجهود رجال الأمن المستمرة وجميع قطاعات الدولة المعنية في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب ،مشيراً إلى أننا نتعرض إلى حرب شرسة ولن نسمح لهم بالمساس والضرر بأبنائنا وشبابنا وسلب مستقبلهم .

ودعا معاليه رجال مكافحة المخدرات إلى المزيد من الجاهزية واليقظة، وبذل كل الطاقات من اجل ملاحقة وضبط من يقوم بتهريب وترويج وتصنيع تلك السموم مؤكداً انه لا احد فوق القانون وستتم محاسبة كل من يتعاون او يتخاذل او يقصر وهذا عهد امام الله ان نحمي بلدنا ومواطنينا.