وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد يشرف على ضبطية المخدرات

الخالد يشرف على ضبط كميات من الحشيش والكبتاجون والشبو والهيروين واللاريكا بحوزة 6 أشقاء

11 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

استمراراً لحرص ومتابعة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لجهود قطاعات وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مروجيها ومهربيها حماية لشباب الوطن من أخطارها المدمرة.

قام معاليه اليوم الأربعاء الموافق 2023/3/8 بزيارة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يرافقه وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء منصور العوضي، ورئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالإنابة الشيخ مبارك سالم العلي الصباح، ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس للاطلاع على ضبط عدد (120) كيلو حشيش و عدد (36) ألف حبة كبتاجون وكيلو من مادة الشبو وربع كيلو من مادة هيروين المخدرة، و عدد (9) كيلو من بودرة الاريكا، و عدد (15) الف كبسولة حبة لاريكا و عدد (50) ألف كبسولة فارغة بحوزة (6) أشقاء يقومون بتصنيع وترويج بودرة وأقراص اللاريكا والشبو.

وأعرب الشيخ طلال الخالد عن تقديره لجهود رجال الأمن المستمرة وجميع قطاعات الدولة المعنية في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب ،مشيراً إلى أننا نتعرض إلى حرب شرسة ولن نسمح لهم بالمساس والضرر بأبنائنا وشبابنا وسلب مستقبلهم .

ودعا معاليه رجال مكافحة المخدرات إلى المزيد من الجاهزية واليقظة، وبذل كل الطاقات من اجل ملاحقة وضبط من يقوم بتهريب وترويج وتصنيع تلك السموم مؤكداً انه لا احد فوق القانون وستتم محاسبة كل من يتعاون او يتخاذل او يقصر وهذا عهد امام الله ان نحمي بلدنا ومواطنينا.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
11 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

نزاهة: إحالة قياديين سابقين وإشرافي في الهيئة العامة للصناعة إلى النيابة العامة

11 مارس، 2023

رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد تتوجه إلى الأردن لحضور حفل زفاف وعقد قران الاميرة ايمان بنت عبدالله الثاني

11 مارس، 2023

دولة الكويت تؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من الاسلاموفوبيا

11 مارس، 2023

“الخارجية”: دولة الكويت تدين وتستنكر حادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة في مدينة هامبورغ الألمانية

10 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى