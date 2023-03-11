النائبة د. جنان بوشهري

جنان بوشهري: ضرورة إصدار تشريعات دولية بشأن الأمن السيبراني وانخراط المرأة بهذا المجال

11 مارس، 2023
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شاركت د. جنان بوشهري في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات ضمن أعمال المؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في البحرين خلال الفترة 11 – 15 مارس.

وشددت بوشهري في مداخلة لها خلال الاجتماع على ضرورة إصدار تشريعات دولية بشأن الأمن السيبراني وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية.

ورأت بوشهري أن غياب هذه الاتفاقيات يسبب فراغا كبير على النظام الأمني العالمي.

وقالت أن الكويت استشعرت أهمية الأمن السيبراني وقامت بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني بهدف وضع استراتيجية للأمن الوطني.

ودعت النساء للدخول في هذه التخصصات المهمة والانخراط في مجال الأمن السيبراني.

ويستمر منتدى النساء البرلمانيات في الانعقاد خلال أيام المؤتمر لمناقشة العديد من القضايا الدولية وشؤون المرأة.

يذكر أن المجموعة العربية زكت خلال اجتماعها التنسيقي أمس بوشهري لعضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي ممثلة للعرب.

المصدر
الدستور
الوسوم
11 مارس، 2023
0 8 دقيقة واحدة

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