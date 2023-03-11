المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية بمقر ايسيسكو بالرباط ..عرض شامل بأسلوب موثق
يسلط المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الاسلامية المقام بمقر منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) بالرباط الضوء على تاريخ السيرة النبوية في مختلف جوانبها من خلال توظيف اضخم واشمل وأدق المحتويات ووسائل العرض العصرية.
ويقدم المعرض الذي يمثل النسخة المتجولة للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الاسلامية الذي يوجد مقره الرئيسي بالمدينة المنورة تفاصيل من السيرة النبوية بأسلوب موثق وبسيط بالاعتماد على آليات العرض التكنولوجية.