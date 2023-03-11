المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية

المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية بمقر ايسيسكو بالرباط ..عرض شامل بأسلوب موثق

11 مارس، 2023
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يسلط المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الاسلامية المقام بمقر منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) بالرباط الضوء على تاريخ السيرة النبوية في مختلف جوانبها من خلال توظيف اضخم واشمل وأدق المحتويات ووسائل العرض العصرية.

ويقدم المعرض الذي يمثل النسخة المتجولة للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الاسلامية الذي يوجد مقره الرئيسي بالمدينة المنورة تفاصيل من السيرة النبوية بأسلوب موثق وبسيط بالاعتماد على آليات العرض التكنولوجية.

مجسم للكعبة المشرفة زمن النبي الكريم عليه السلام
مجسم يحاكي منبر الرسول الكريم صنع من شجر الطرفاء
نماذج أواني ومعدات تعكس جانب من الحياة الاجتماعية في زمن البعثة النبوية
نماذج من أواني ومعدات تعكس جانبا من تفاصيل حياة النبي الكريم
نموذج لإحدى الغرف النبوية
نموذج لإحدى الحجرات النبوية
المصدر
كونا
الوسوم
11 مارس، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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