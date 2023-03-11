وفد الشعبة البرلمانية الكويتية يشارك في الاجتماعين التنسيقيين الآسيوي والإسلامي بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ146 بالبحرين

وفد الشعبة البرلمانية الكويتية يشارك في الاجتماعين التنسيقيين الآسيوي والإسلامي بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ146 بالبحرين

11 مارس، 2023
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شارك وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في الاجتماعين التنسيقيين (الآسيوي) و (الإسلامي) للمؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي المقام في مملكة البحرين حتى 15 مارس الجاري.

وأكد أعضاء الوفد المشارك في تصريح نقلته شبكة الدستور الإخبارية اليوم السبت خلال الاجتماعين أهمية التنسيق بين المجموعات الجيوسياسية للوصول إلى توافق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومثل أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور محمد المهان وعضو اللجنة التنفيذية النائب خالد الطمار الوفد في الاجتماع (الآسيوي) في حين مثله في الاجتماع (الإسلامي) أمين صندوق الشعبة النائب حمد العبيد.

ويأتي الوفد الكويتي المشارك برئاسة وكيل الشعبة البرلمانية النائب ثامر الظفيري وعضوية النواب المهان والعبيد وخالد الطمار والدكتورة جنان بوشهري.

المصدر
كونا
الوسوم
11 مارس، 2023
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