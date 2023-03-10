وزارة الخارجية الكويتية

“الخارجية”: دولة الكويت تدين وتستنكر حادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة في مدينة هامبورغ الألمانية

10 مارس، 2023
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أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة في مدينة هامبورغ الألمانية والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب معربة عن تضامن دولة الكويت إلى جانب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة في هذا المصاب.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
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10 مارس، 2023
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