وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت ترحب بالبيان الثلاثي المشترك بالموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران

10 مارس، 2023
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أعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين والاتفاق على تبادل السفراء وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين.

وأشادت الوزارة بمبادرة رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شي جين بينغ باستضافة ورعاية المباحثات الثنائية السعودية الايرانية للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء وبالجهود المبذولة التي قامت بها كل من جمهورية العراق الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة في استضافة جولات الحوار التي جرت بين كلا الجانبين خلال العامين 2021 – 2022.

وأكدت الوزارة على دعم دولة الكويت لهذا الاتفاق وأعربت عن أملها بأن يساهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء الثقة وتطوير علاقات الصداقة بين كلا الطرفين بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم.

المصدر
كونا
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10 مارس، 2023
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