استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة استشهاد فتى متأثرا بجروح كان قد أصيب بها في وقت سابق عند المدخل الشمالي لمدينة (قلقيلية) شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن الشهيد هو أمير عودة (16 عاما) أصيب بعد ظهر اليوم برصاصة في الصدر وكانت حالته حرجة لحظة وصوله المستشفى وبعد ذلك فارق الحياة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري شمال المدينة حيث أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني صوب الشبان ما أدى أيضا الى إصابة شاب برصاصة معدنية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم استشهاد الشاب عبد الكريم الشيخ من محافظة (قلقيلية) بعد أن أطلق مستوطن النار عليه واحتجزت قوات الاحتلال الجثمان.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني وحالات اختناق بالغاز في المواجهات التي وقعت اليوم في عدة مناطق بالضفة الغربية تنديدا بالإستيطان وسياسة مصادرة الأراضي.