الداخلية: ضبط 15 شخصا يقومون بإدارة مسكن للعب القمار

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير) أسفرت عن ضبط 15 شخصا يقومون بإدارة مسكن للعب القمار، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأوراق لعب ، وتم تحويلهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

كما أسفرت حملة تفتيشية لـ(ادارة حماية الآداب العامة والإتجار بالأشخاص) على معاهد المساج الرجالية عن ضبط عدد (6) أشخاص بتهمه الأعمال المخالفة للآداب العامة وتم تحويلهم إلى جهات.

كما تمكنت (ادارة مكافحة جرائم المال) من ضبط شخص يقوم بالنصب والاحتيال والشعوذة وممارسة الطب والعلاج بدون ترخيص، وتم احالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .