سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام

دولة الكويت ترحب بإعادة تعيين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لفترة ثانية

10 مارس، 2023
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رحبت دولة الكويت بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة إعادة تعيين المدير العام رافائيل غروسي لولاية ثانية تمتد أربع سنوات.

وأكد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام خلال جلسة مجلس المحافظين ثقة دولة الكويت في قيادة المدير العام وقدرته على أداء مهام ولايته بنجاح والتطلع إلى العمل معا لتحقيق أهداف الوكالة متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

وأكد مندوبو الدول الأعضاء في الوكالة في بيانات ألقوها خلال جلسة مجلس المحافظين دعم دولهم الكامل للوكالة ومديرها العام غروسي في ولايته الثانية.

وقرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته المعقودة في فيينا حاليا إعادة تعيين غروسي في منصبه مديرا عاما للوكالة لفترة ثانية تمتد حتى عام 2027 .

وسيحيل مجلس المحافظين باعتباره أعلى سلطة سياسية وفنية داخل الوكالة قرار تجديد فترة غروسي إلى المؤتمر العام للوكالة في دورته القادمة المقررة في سبتمبر 2023 للمصادقة على هذا القرار وهو إجراء روتيني اعتادت عليه الوكالة.

وعمل غروسي وهو سفير الأرجنتين السابق في فيينا طوال فترة ولايته الأولى على العديد من الملفات منها إيران وكوريا الشمالية وأحدثها ما يتعلق بمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

المصدر
كونا
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10 مارس، 2023
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