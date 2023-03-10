اكبر حملة تطوعية لتنظيف الشريط الساحلي

بلدية الكويت تطلق اكبر حملة تنظيف تطوعية للشريط الساحلي بمشاركة 1700 متطوعا من الجالية الفليبينية

10 مارس، 2023
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اطلقت بلدية الكويت اليوم الجمعة بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال الكويت أكبر حملة تنظيف تطوعية للشريط الساحلي بمشاركة 27 فريقا تطوعيا من الجالية الفلبينية تضم 1700 متطوعا وذلك دعما لحملة النظافة (ديرتنا تستاهل).

واضافت البلدية في بيان صحفي انه ساهمت بالحملة ايضا الهيئة العامة للبيئة ممثلة بادارة العلاقات والاعلام عبر توزيع كتيب توعوي بعدة لغات وذلك دعما لحملة النظافة التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت.

وامتدت أعمال التنظيف على الشريط الساحلي ابتداء من دوار البدع الى شاطئ الوطية حيث انطلقت من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة.

مشاركة الفرق التطوعية بتنظيف الشريط الساحلي
المصدر
كونا
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10 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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