تيك توك

بلجيكا تحظر استخدام موظفي الحكومة لتطبيق تيك توك على جوالات العمل

10 مارس، 2023
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أعلن رئيس وزراء بلجيكا أنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الفيدرالية في البلاد باستخدام تطبيق “تيك توك” على جوالات العمل الخاصة بهم. 

وقال “دي كرو” في بيان، إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تطبيق مشاركة الفيديوهات المملوك لشركة “بايت دانس”. 

وأضاف: “هناك حقيقة هي أن التطبيق مطالب بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الصينية، هذا هو الواقع، لذلك من المنطقي منع استخدام تيك توك على جوالات الحكومة الفيدرالية”. 

وكانت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي قد أعلنا في الشهر الماضي حظر استخدام الموظفين لتطبيق “تيك توك”، بسبب مخاوف متصاعدة بشأن خصوصية البيانات.

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10 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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