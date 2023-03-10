سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثالثة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه بالإجماع رئيسا لجمهورية الصين الشعبية الصديقة لولاية ثالثة مشيدا سموه رعاه الله بما حققته جمهورية الصين الشعبية الصديقة طوال فترة رئاسته من إنجازات بارزة شملت مختلف الميادين وارتقت بمسارها الحضاري العريق وبصورة عززت من المكانة المرموقة للبلد الصديق لدى المجتمع الدولي ومعبرا سموه عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والراسخة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية والتي تشهد تطورا مستمرا في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية الصديقة المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه بالإجماع رئيسا لجمهورية الصين الشعبية الصديقة لولاية ثالثة راجيا سموه لفخامته وافر الصحة والعافية والتوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.