صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

10 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
10 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق لتهنئته بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

9 مارس، 2023

نائب وزير الخارجية يتلقي سفيرة بريطانيا لدى الكويت

9 مارس، 2023

وزير الصحة: الطاقات الوطنية من الأطباء الثروة الحقيقية للوطن وحريصون على دعمهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم

9 مارس، 2023

الكويت تؤكد اهمية الحوار والتعاون بين ايران والوكالة الذرية لحل قضايا البرنامج النووي

9 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى