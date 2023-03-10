وزير الصحة: الكويت حققت نقلة نوعية في مجال علاج السكتات الدماغية

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ان الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتخصص أمراض الجهاز العصبي من خلال إنشاء وحدات للأمراض العصبية في كل المستشفيات وإطلاق برنامج استخراج الجلطات الدماغية باستخدام القسطرة التداخلية مما أحدث نقلة نوعية في مجال علاج السكتات الدماغية في الكويت.

وقال الوزير العوضي في كلمته خلال حفل افتتاح (المؤتمر الكويتي السادس لأمراض الجهاز العصبي) اليوم الجمعة والذي يستمر يومين إن المؤتمر يجسد على أرض الواقع مدى جهود الوزارة في تسخير كل الوسائل لتحقيق قيما طبية مميزة في مجالات البحث والمعرفة وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأضاف أن قيام كوادر الوزارة بنشر ما يزيد على 100 بحث علمي خلال السنوات القليلة الماضية بأشهر المجلات العلمية يعد مصدر فخر واعتزاز لمنتسبي الوزارة.

من جانبه قال رئيس جمعية الأعصاب الكويتية وعضو هيئة التدريس في كلية الطب ورئيس المؤتمر الدكتور جاسم الهاشل في تصريح صحفي ان مؤتمر الأعصاب من أهم وأقوى المؤتمرات التي تقام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كونه يستقطب أفضل الأطباء حول العالم.

وأوضح الهاشل أن هناك متحدثين من الفيدرالية الأمريكية والأوروبية سيقدمون 35 محاضرة وعددا من الورش العلمية بمشاركة نحو 1000 طبيب يمثلون 24 دولة بهدف إيصال العلم لأكبر شريحة من المتعلمين.

وذكر ان المؤتمر سيناقش العديد من القضايا منها مرض التصلب المتعدد والشلل الرعاش وأمراض الصداع وكيفية علاجها وأمراض الحركات اللاإرادية والتشنجات والصرع والجلطات الدماغية.

وأكد أنه تم تصنيف الكويت من أفضل الدول على مستوى العالم في تقديم الخدمات الطبية لوجود أطباء كويتيين متميزين وأكفاء علاوة على ان الكويت هي الأولى على مستوى الخليج في البحث العلمي بمجالات الأعصاب.

وأشار إلى أن قسم الأعصاب في مستشفى ابن سيناء يصدر أكثر من 12 ورقة علمية تنشر في مجلات علمية عالمية سنويا لافتا إلى أن خريجي برنامج الأعصاب القائم منذ ثماني سنوات في الكويت وصلوا إلى استشاريين وهو يوازي ما هو متوفر في الولايات المتحدة الأمريكية.

جانب من حضور المؤتمر

رئيس جمعية الأعصاب الكويتية عضو هيئة التدريس فر كلية الطب ورئيس المؤتمر الدكتور جاسم الهاشل

وزير الصخة الدكتور احمد العوضي يلقي كلمته خلال افتتاح مؤتمر الكويت السادس لأمراض الجهاز العصبي

جانب من المعرض

جولة في المعرض المصاحب