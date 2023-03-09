سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق لتهنئته بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني أعرب خلاله عن خالص تهانيه لسموه بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته بكل التوفيق والسداد.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لدولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.