وزير الصحة: الطاقات الوطنية من الأطباء الثروة الحقيقية للوطن وحريصون على دعمهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم

وزير الصحة: الطاقات الوطنية من الأطباء الثروة الحقيقية للوطن وحريصون على دعمهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الطاقات الوطنية من الأطباء هم الثروة الحقيقية للوطن والتي لا غنى عنها لتعزيز الكفاءات والخبرات في القطاع الصحي مؤكدا الحرص على دعمهم وتشجيعهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

وأشار العوضي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب إلى أن العطاء اللا محدود والجهود المتميزة للكوادر الوطنية من الأطباء ساهمت بتعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوياتها بمختلف التخصصات.

وأوضح أن تنمية العنصر البشري وتوفير كل الدعم لتأهيل الكوادر الوطنية من الأطباء من المرتكزات الرئيسية لخطة عمل الوزارة لتحقيق المزيد من التميز لاسيما في البحث العلمي بما يخدم مصلحة المرضى والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم والتي تعد أسمى قيم المهنة النبيلة.

ولفت إلى حرص الوزارة على وضع رؤية شمولية للتعامل مع بعض التحديات بما يوفر بيئة العمل المناسبة للكوادر الوطنية من الأطباء مؤكدا استمرار التواصل والتنسيق مع الطاقات الوطنية من الأطباء داخل وخارج البلاد بهذا الشأن.

وتقدم العوضي بالشكر إلى كل الأطباء سائلا العلي القدير الصحة والسلامة للجميع وللوطن العزيز المزيد من التقدم والازدهار تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.