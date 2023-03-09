فرنسا تدعو الكيان الصهيوني إلى حماية المدنيين الفلسطينيين بصفته قوة احتلال

دعت فرنسا اليوم الخميس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بموجب التزاماتها الدولية بصفتها قوة احتلال إلى حماية المدنيين الفلسطينيين بعد أن ارتفع عدد الشهداء في الجانب الفلسطيني إلى أكثر من 70 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر عن قلق فرنسا العميق بعد عملية الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في مخيم (جنين) بالضفة الغربية التي أسفرت عن اشتسهاد ستة فلسطينيين على الأقل ووقوع العديد من الإصابات.

وقالت لوجندر إن بلادها “تحث الأطراف على احترام الالتزامات التي تعهدت بها” في اجتماع (العقبة) في 26 فبراير الماضي وتنفيذ مطالب مجلس الأمن في 20 فبراير “لا سيما تلك المتعلقة بوقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين”.

وفي هذا السياق أكدت لوجندر أنه “من الملح للغاية استعادة منظور سياسي لمصلحة حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن” مضيفة أن هذه هي “الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم” كما أعربت مجددا عن إدانة فرنسا “جميع أشكال العنف ضد المدنيين”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس الأول الثلاثاء ارتفاع حصيلة العدوان الذي نفذه الاحتلال الاسرائيلي على مخيم (جنين) شمال الضفة الغربية إلى ستة شهداء و26 جريحا.

كما استشهد أربعة فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما في محافظة (جنين) شمال الضفة الغربية.

وارتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال منذ بداية العام الحالي إلى 78 شهيدا بينهم 14 طفلا.