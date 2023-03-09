وزير الدفاع التركي: نواصل المحادثات لتمديد اتفاقية شحن الحبوب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن بلاده تواصل المحادثات مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا لتمديد اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاؤها في 18 من آذار/مارس الجاري، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “الاناضول” التركية.

وجاء تصريح أكار ردا على سؤال صحفي بشأن “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية”، التي تم توقيعها بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 من تموز/يوليو عام 2022 بمبادرة تركية في إسطنبول.

وتتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي أنذر بكارثة إنسانية.

وأوضح أكار أنه قد تم نقل 23.5 مليون طن حبوب على متن 790 باخرة، عبر البحر الأسود منذ إبرام الاتفاقية، مشيرا إلى قرب انتهاء فترة عمل الاتفاقية.

وأكد أكار أن تركيا تواصل مباحثاتها مع أطراف المبادرة؛ الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا.

وقال: “أبدت أوكرانيا رأيها الإيجابي لتمديد عمل الاتفاقية للمرة الثانية، كما أنه لدى روسيا موقف إيجابي مماثل تجاه تمديد عمل المبادرة، وبدورنا نأمل ونتطلع إلى استمرار مبادرة الحبوب بمساهمة كافة الأطراف”.