استئناف الملاحة الجوية في مطار حلب اعتبارا من صباح الجمعة

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الخميس عن بيان لوزارة النقل القول إن حركة النقل الجوي في مطار حلب السوري ستُستأنف ابتداء من صباح غد الجمعة، وذلك بعد توقفها بسبب عدوان للاحلال الاسرائيلي.

ودعت الوزارة أيضا جميع شركات الطيران لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة، وقالت إن المطار مستعد لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال على مدار الساعة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن عدوان جوي إسرائيلي عطل الخدمات في مطار حلب يوم الثلاثاء وأجبر السلطات السورية على إعادة توجيه الرحلات الجوية التي تحمل مساعدات لمتضرري زلزال الشهر الماضي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر قوله إن الغارة تسببت في “ضرر مادي” بالمطار، دون أن تتطرق لذكر حدوث وفيات أو إصابات.