وزارة الصحة

“الصحة”: مؤتمر المختبرات الطبية ينطلق الاثنين المقبل لبحث تطورات تشخيص الأمراض المناعية البيولوجية

9 مارس، 2023
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أعلنت رئيس مجلس أقسام المختبرات في وزارة الصحة الدكتورة ابتسام الجمعة عن انطلاق مؤتمر المختبرات الطبية الاثنين المقبل لمناقشة أهم تطورات تشخيص الأمراض المناعية البيولوجية قبل زراعة الأعضاء والخلايا الجذعية برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي.

وبينت الدكتورة الجمعة في تصريح صحفي اليوم الخميس أن المؤتمر سيناقش أيضا الطرق الحديثة المختلفة في تشخيص أمراض نقص المناعة الوراثية وأحدث التطورات في علم الفيروسات خاصة فيروس (الورم الحليمي) البشري المسبب لسرطان عنق الرحم وفيروسات الأمراض التنفسية المعدية.

وذكرت أن المؤتمر يضم نخبة من المحاضرين المتميزين محليا وعالميا في تخصص المناعة وتخصص الفيروسات موجهة الدعوة الى الاطباء المختصين الى التسجيل والمشاركة بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أحد طرق التشخيص والعلاجات العالمية.

المصدر
كونا
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9 مارس، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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