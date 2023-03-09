بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 20.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 20.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 6ر20 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7283 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 28ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر76 مليون سهم عبر 6207 صفقات نقدية بقيمة 10ر28 مليون دينار (نحو 14ر58 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر14 نقطة ليبلغ مستوى 5501 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 25 مليون سهم عبر 1860 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار (نحو 9ر10 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر23 نقطة ليبلغ مستوى 14ر8138 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 29ر0 في المئة من خلال تداول 3ر51 مليون سهم عبر 4347 صفقة بقيمة 4ر24 مليون دينار (نحو 9ر73 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر19 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5657 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 في المئة من خلال تداول 18ر21 مليون سهم عبر 1529 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار (نحو 6ر9 مليون دولار).

وكانت شركات (المساكن) و(تحصيلات) و(أسس) و(الأولى) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(بنك بوبيان) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الخليجي) و(عقار) و(الانظمة) و(آسيا) الأكثر انخفاضا.