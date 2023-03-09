اللجنة المشتركة تضبط أدوية وتغلق عدد من المحال التجارية في الجليب

اللجنة المشتركة تضبط أدوية وتغلق عدد من المحال التجارية في الجليب

في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تقيمها الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع اللجنة المشتركة بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل والعمالة بقانون العمل، قامت الهيئة بحملة تفتيشية متمثلة بإدارة تفتيش العمل التابعة لقطاع حماية القوى العاملة بالإشتراك مع إدارة تفتيش الأدوية الطبية التابعة لوزارة الصحة على مركز طبي بمحافظة الفروانية .

وتم ضبط عدد ( 5 ) مخالفين لقانون العمل ، منهم عدد ( 2 ) عمالة منزلية إقامتهم على بند المادة ( 20 ) ، وعدد ( 3 ) عمال على بند المادة ( 18 ) قطاع أهلي .

هذا وقد تمت مصادرة أدوية من قبل إدارة تفتيش الأدوية من وزارة الصحة موجودة بأحد المخازن للمتاجرة فيها ، كما قام فريق التفتيش بالتفتيش على مطعم وخياط ومخزن وحلاق غير مرخصين في منطقة جليب الشيوخ ، وتمت إحالة جميع المخالفين لمباحث شؤون الإقامة لاتخاذ اللازم بحقهم .

وتهيب الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة التزام اصحاب العمل والعمالة بقانون العمل وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية .