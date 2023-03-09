“الأرصاد الجوية”: طقس دافئ وغائم جزئيا إلى غائم مع فرصة لغبار وأمطار رعدية متفرقة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان يكون طقس اليوم الخميس دافئا وغائما جزئيا إلى غائم وفرصة لغبار ومطار رعدية متفرقة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية دافئة ورطبة تؤدي إلى حالة عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية.

وأضاف القراوي أن الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغبار مثار يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتوقع ان يبدأ التحسن التدريجي بعد عصر غد الجمعة مع تقدم مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت ما بين 22 و25 درجة مئوية على أن يكون البحر خفيف الموج إلى معتدل يعلو أحيانا ويصل ارتفاعه إلى أكثر من 6 اقدام.

وذكر أن طقس ليل اليوم يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح جنوبية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار رعدية متفرقة وغبار مثار وتبلغ درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين القراوي أن الطقس نهار يوم الجمعة يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار رعدية متفرقة وغبار مثار على أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعه مع فرصة لضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأضاف القراوي ان الطقس نهار بعد غد السبت يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعه ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة 25 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار أن الطقس ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 08 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 13 و16 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.