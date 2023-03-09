النائب د. عادل الدمخي

عادل الدمخي يقترح منح فرص لأصحاب المشروعات الصغيرة بالاستثمار في المنافذ الحدودية البرية

9 مارس، 2023
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أعلن النائب د.عادل الدمخي عن تقدمه باقتراح برغبة بمنح فرص لأصحاب المشروعات الصغيرة بالاستثمار في المنافذ الحدودية البرية.

وقال في مقدمة الاقتراح إنه من منطلق تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ونظرا لما تتمتع به المنافذ الحدودية البرية بالحيوية وعدم وجود أي محلات في تلك المناطق تخدم المسافرين والعاملين فيها، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

“منح فرص لأصحاب المشروعات الصغيرة بالاستثمار في المنافذ الحدودية البرية”.

المصدر
الدستور
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9 مارس، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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