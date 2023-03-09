وفد مجموعة المرأة الدولية يزور معرض “هوريكا الكويت 2023”

زار وفد من مجموعة المرأة الدولية الدورة 11 من معرض “هوريكا الكويت 2023” المتخصص في قطاعات الضيافة والأغذية والمشروبات و يقام المعرض هذا العام في معرض الكويت الدولي بمشاركة 100 شركة ، وهي أكبر مشاركة في الكويت منذ تأسيس المعرض ، حيث يجمع أفضل الأسماء في مجال الضيافة والخدمات الغذائية بأكثر المنتجات ابتكارا و تضمن المعرض مسابقة باريستا لأول مرة.

وكان في استقبال الوفد المدير العام لمجموعة ليدرز ورئيسة اللجنة المنظمة للمعرض نبيلة العنجري والمدير التنفيذي للمعرض محمد ناجيا والعضو المنتدب لشركة خدمات الضيافة جمانة دموس سلامة.

وقدمت السيدة العنجري والسيد ناجيا وصفاً مفصلاً لوفد المجموعة عن المعرض وأهميته والدور الذي يلعبه هذا المعرض في تسويق الفنادق والشركات التي تزودهم بالمنتجات الغذائية المختلفة و بالإضافة إلى ذلك ، يجذب الحدث العديد من أفضل الشركات في الكويت حيث يتواصل الزوار المعنيين مع الشركات المشاركة ويعقدوا الصفقات التجارية.

وقام الوفد برفقة مسؤولي المعرض بجولة في الأجنحة المشاركة حيث عبرت العضوات عن إعجابهن الكبير بالمنتجات التي قدمتها بعض الجهات المشاركة.

وشكرت رئيسة المجموعة، حرم سفير جمهورية مصر العربية السيدة غادة شوقي منظمي المعرض على هذا الجهد الكبير والمتميز وعلى استضافتهم للمجموعة سنويا نيابة عن مجلس إدارة وعضوات المجموعة و قدمت السيدة شوقي درعًا تذكاريًا للتعبير عن امتنان المرأة الدولية للجهود الكبيرة في خدمة الكويت.