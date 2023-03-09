استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في محافظة جنين

استشهد أربعة فلسطينيين اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما في محافظة (جنين) شمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن ثلاثة شبان استشهدوا برصاص الاحتلال في بلدة (جبع) جنوب (جنين) وهم سفيان فاخوري (26 عاما) ونايف ملايشة (25 عاما) وأحمد فشافشة (22 عاما) إضافة إلى الفتى وليد نصار الذي استشهد متأثرا بجروح حرجة كان قد أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن قبل يومين في (جنين).

وقالت مصادر محلية إن قوات خاصة إسرائيلية أطلقت النار صباح اليوم على المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة بعد ملاحقتهم.

وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله بحماية الشعب الفلسطيني ووقف التصعيد الإسرائيلي كما حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن جرائم الاحتلال وإرهابه وتداعياته ومخاطره لتفجير ساحة الصراع.

وقالت الوزارة في بيان إن “فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية لشعبنا يشجع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم كما أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يسهل عليها الاستمرار بالتنكيل بشعبنا”.

يذكر أن عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال ارتفع منذ بداية العام الحالي إلى 78 شهيدا بينهم 14 طفلا.