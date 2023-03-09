شيماء محمد بن حسين

تزكية شيماء بن حسين رئيساً للجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

9 مارس، 2023
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عُقدت أمس الاربعاء 8 مارس 2023 عمومية الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة م. محمد عبدالله العنجري رئيس المجلس وبجانبه نائب رئيس مجلس الإدارة سليمان منصور الخشتي وممثل عن مكتب الرأي للتدقيق المحاسبي وممثلين عن وزارة الشئون الاجتماعية وتم مناقشة جدول الأعمال والذي تضمن تقرير مجلس الإدارة من الوجهة الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

واعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية 2022 ومشروع الميزانية المقبلة وأيضاً مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وتقدم لانتخابات مجلس إدارة الجمعية عدد تسعة أعضاء من الجمعية العمومية وتم تزكية مجلس إدارة جديد للدورة القادمة وتم تشكيل وتزكية مجلس الإدارة كالتالي:

  • شيماء محمد بن حسين رئيس مجلس الإدارة
  • سليمان منصور الخشتي نائب رئيس مجلس الإدارة
  • محمد صادق القطان أمين السر
  • عبدالله عادل محمد أمين الصندوق
  • احمد سليمان معرفي عضو مجلس إدارة
  • جاسر مساعد النجدي عضو مجلس إدارة
  • حسين علي اشكناني عضو مجلس إدارة
  • زبن بيان الراجحي عضو مجلس إدارة
  • منذر محمد صادق عضو مجلس إدارة
من الجمعية العمومية
صورة جماعية
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9 مارس، 2023
0 10 دقيقة واحدة

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