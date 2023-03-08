دولة الكويت تدين وتستنكر إقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023، عن إدانة وإستنكار دولة الكويت لإقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن إستشهاد عدد من الفلسطينيين ووقوع العديد من الإصابات.

وأكدت الوزارة رفض دولة الكويت المطلق لما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلية من إنتهاكات خطيرة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصله.

وشددت الوزارة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة التحرك السريع والفوري للمجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم المتواصله بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وردعها، والعمل على توفير الحماية الكامله له ولممتلكاته، ودعم كافة الجهود الدولية الهادفة للوصول إلى الحل الدائم والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.